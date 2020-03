Prioriterer Ågothammaren

Et flertall i fylkesutvalget gikk i går inn for å prioritere Ågothammaren på fylkesveg 6012 inn til Eikesdal på topp blant skredsikringsprosjektene i fylket. Dette er et mindre prosjekt som vil koste 25 millioner kroner. Bygdefolket har vært bekymret fordi store steiner har falt ned i vegbanen på den rasfarlig veistrekningen. Et forslag om løfte fram fylkesvei 63 Trollstigen på topp blei nedstemt.