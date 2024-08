– Det blir veldig fint i Geiranger, vi gleder oss veldig, sier prinsesse Märtha Louise til NRK.

Prinsessen og Durek Verrett er i gang med sin tre dager lange bryllupsfeiring. I morgen skal paret gi hverandre sitt ja i Geiranger.

– Det har vært fantastisk. Vi er så lykkelige, sier prinsesse Märtha Louise om feiringen så langt.

– Tusen takk til alle i Ålesund og til alle som har møtt opp.

– Ser dere frem til båtturen?

– Ja, med denne nydelige naturen, sier prinsessen.

– Dette er det beste Norge kan tilby, jeg er så glad for at jeg får dele dette med alle sammen.

Også Durek Verrett var full av lovord.

– Vi er så takknemlige. Det er så viktig at folk ser hvor nydelig Norge er, og folk er så snille her, sier han og ser frem til morgendagen:

– Jeg er klar for i morgen.

Også kronprinsfamilien ble møtt med jubel og applaus da de kom ut av Hotel 1904 i dag og gikk til fots ned til kaia i Ålesund.

Kronprinsparet kommer ut av hotellet Du trenger javascript for å se video.

– Det er så fint her, sier kronprinsesse Mette-Marit og vinker til de fremmøtte.

Nå går turen sjøveien videre til Geiranger for kronprinsfamilien, andre gjester og hovedpersonene selv, prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett.

– Vi gleder oss sånn. Virkelig, sier kronprinsesse Mette-Marit om prinsessebryllupet i morgen.

Foto: Mia Ytreberg / NRK

Pastoren før prinsessebryllupet: – Vi har meditert sammen, de er klare for den store dagen

Pastor Michael Beckwith møtte pressen utenfor hotellet i Ålesund i formiddag. Han skal delta med en hilsen i prinsesse Märtha Luise og Durek Verretts vielse i morgen.

– Jeg tror bryllupet blir en slags hybrid av sjaman Durek og Märtha Louise, sier han.

– Vi mediterer sammen, og vi ber samen. Begge er mer avslappet, de er klare for den store dagen, sier Beckwith og legger til at han heller ikke er nervøs.

Han forklarer hva som blir hans rolle i vielsen.

– Jeg skal komme med en hilsen og noe som kalles roseseremoni i bryllupet. Jeg skal inspirere dem til å bruke roser for å overvinne enhver form for konflikt.

Beckwith sier at Verrett har gått i hans menighet i over 20 år, og at prinsesse Märtha Louise også har gått der de siste fem årene.

Jan Thomas: – Feiring av kjærligheten

Bryllupsfeiringen startet med en «bli kjent-fest» på Hotel 19904 i Ålesund i går kveld.

– Jeg kan røpe at det var en feiring av kjærligheten på et nivå som Norge trenger, og det ville vært mitt eneste ønske at hele landet kunne vært med oss og sett hva vi så og oppleve det vi opplevde, sier Jan Thomas.

Foto: Mia Ytreberg / NRK

Han deltok på festen sammen med kjæresten Harlem Alexander.

– Det var veldig fint, veldig koselig. Det var mye folk der. Så man fikk jo masse nye bekjentskaper, og det v ar veldig fine amerikanere som jeg har hilst på, sier Harlem Alexander til NRK.

– Jeg har ikke vært i Geiranger før, men hørt at båtturen skal være veldig fin, så jeg gleder meg veldig, er veldig spent.

I Geiranger er det satt opp et stort telt på sletten der vielsen skal holdes:

Kongehuset satte ned foten for fotoavtale

I kveld blir det fest for brudeparet og gjestene i Geiranger. Temaet for festen er latinamerikansk salsa, ifølge Hello Magazine.

I morgen er dagen for vielsen og den store bryllupsfesten i Geiranger.

Det er det britiske ukebladet Hello Magazine og Netflix som har kjøpt rettigheter til å vise bilder fra vielsen, mens offentligheten og pressen for øvrig ikke får tilgang.

Kongen og resten av kongehuset har imidlertid sagt nei til å stille opp på bilder der Hello Magazine og Netflix har betalt for eksklusiv tilgang.