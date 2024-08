Salsafesten har vore i gang i fleire timar. Gardina er trekt ned, så media kan ikkje sjå kva som ser.

Festen skal etter planen halde på til klokka 03.00 i natt, mens sjølve vielsen finn stad klokka 13.00 laurdag.

Tidlegare i ettermiddag kom prinsessa og Durek Verrett trygt i hamn i Geiranger. Noko seinare var også kongen og dronninga på plass.

Kongeparet kom i land frå kongeskipet Noreg i pøsregn.

Med dei kom også kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og hans følge Amalie Giæver Macleod.

Kong Harald og dronning Sonja kom til kaia i Geiranger i pøsregn. Foto: Christian Breidlid / Christian Breidlid / NRK

Det blivande brudeparet Verrett og prinsesse Märtha Louise er i gang med den tre dagar lange bryllaupsfeiringa.

– Det har vore fantastisk. Vi er så lykkelege, sa prinsesse Märtha Louise om feiringa så langt.

Kaia i Geiranger har vore full av folk, turistar og presse i ettermiddag.

Ein stor folkemengde ventar på kaia i Geiranger. Foto: Christian Breidlid / NRK

Før kongen kom, stod Sunniva Brandal og venta saman med foreldra sine.

Sunniva Brandal og foreldra ventar på kongeparet i Geiranger. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Du bur her, korleis er dette i forhold til ein vanleg travel dag i Geiranger?

– Eigentleg så er det ikkje så veldig mykje folk, nå i forhold til travle dagar, men det er mykje politi og bombehundar og litt slikt som me ikkje er vand med, seier Brandal.

Politifolk står mellom sperrer i Geiranger. Foto: Christian Breidlid / NRK

Gjekk inn bakvegen

I morgon skal Durek Verrett og Märtha Louise gi kvarandre sitt ja i Geiranger. Tidlegare i dag forlét dei Ålesund med hurtigbåten Godøy, og heile brudefølget sette kursen mot Geiranger.

Brudeparet går i land Du trenger javascript for å se video.

Etter å ha gått av båten, blei paret og nokon av gjestane køyrd i ein veteranbil opp til hotellet.

Trass stort oppmøte føre hotellet, gjekk Verrett og prinsesse Märtha Louise inn bakvegen.

Prinsesse Märtha Louise på veg inn på hotellet. Paret valde å gå bakvegen inn. Foto: Christian Breidlid / NRK

Durek Verrett utanfor hotellet. Foto: Christian Breidlid / NRK

Kronprinsparet kom i ein annan båt saman med prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, som har med seg følge.

Kongen og dronninga køyrer sitt eige skip, og er venta å komma fram seinare i kveld.

Skyss i veteranbilar

Totalt er det sju til åtte gamle veteranbilar som skal frakta brudeparet og nokre av gjestane opp til hotellet.

Prinsesse Märtha Louise, Durek Verrett og døtrene til Märtha Louise, Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn og Maud Angelica Behn, fekk skyss frå kaia i Geiranger til hotellet i ein veteranbil. Foto: Christian Breidlid / NRK

Det er tidlegare hotelldirektør ved Union hotell, Karl Mjelva, som har samla og gjort bilane klare for oppgåva i dag.

Ved Kaia i Geiranger har både folk og presse samla seg for å ta imot det kommande brudeparet.

Den svenske kronprinsessa Victoria var ein av dei første gjestane til å komme fram til Geiranger.

Her ankommer kronprinsesse Victoria Du trenger javascript for å se video.

Blant folka som møtte opp ved kaien er Rune Morstøl og Tove Hansen. Dei bestilte turen i fjor, då dei berre måtte få med seg bryllaupet.

Tove Hansen og Rune Morstøl har møtt opp på kaia i Geiranger. Dei bestilte turen for å få med seg bryllaupet for eitt år sidan. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Men ikkje alle frammøtte hadde fått heilt med seg alt som føregjekk.

Turistane Sharon og Peter frå Australia fekk først vita om bryllaupet i dag tidleg. Dei måtte spørja kven kronprins Håkon var då dei helste på han ved kaia.

– Eg kjem eg ikkje til å vaska handa mi, spøker Peter.

Spurte konprinsen hvem han var Du trenger javascript for å se video.

Veldig lykkelege

– Det blir veldig fint i Geiranger, vi gleder oss veldig, sa prinsesse Märtha Louise til NRK før avreise.

– Tusen takk til alle i Ålesund og til alle som har møtt opp.

– Ser de fram til båtturen?

– Ja, med denne nydelege naturen, seier prinsessa.

– Dette er det beste Noreg kan tilby, eg er så glad for at eg får dela dette med alle saman.

Brudeparet på kaia i Ålesund Du trenger javascript for å se video.

Forseinka på grunn av behandling: – I god form og klar for bryllaup

Også Durek Verrett var full av lovord.

– Vi er så takksame. Det er så viktig at folk ser kor nydeleg Noreg er, og folk er så snille her, seier han og ser fram til morgondagen:

– Eg er klar for i morgon.

Durek Verrett har vore open om sine nyreproblem og kom rett frå behandling. Foto: Mia Ytreberg / NRK

Paret hadde opphavleg tenkt å gå frå Hotel 1904 og ned til kaia, slik mange av gjestane gjorde, men kom i staden med bil.

– Dei blei forseinka, fordi dialysen til Durek tok lengre tid enn planlagt, seier presseansvarleg for bryllaupet Simon Eriksen Valvik til NRK.

Valvik legg til at brudgommen er i god form etter dialysen og er klar for bryllaup.

Verrett har vore open om sine helseproblem og har tidlegare delt at han er nyresjuk.

Kronprinsparet kommer ut av hotellet Du trenger javascript for å se video.

Kronprinsfamilien ser fram til bryllaup

Også kronprinsfamilien blei møtt med jubel og applaus då dei kom ut av Hotel 1904 i dag og gjekk til fots ned til kaia i Ålesund.

Prins Sverre Magnus kom med følge. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er så fint her, sa kronprinsesse Mette-Marit og vinka til dei frammøtte.

Deretter gjekk turen sjøvegen vidare til Geiranger for kronprinsfamilien, andre gjestar og hovudpersonane sjølv, prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett.

– Vi gleder oss sånn. Verkeleg, sa kronprinsesse Mette-Marit om prinsessebryllaupet i morgon.

Foto: Mia Ytreberg / NRK

Oliver Thomassen Strand (17) fekk tatt ein selfie med kronprinsparet før dei forlét Ålesund.

– Her er selfien. Sjukaste selfien. Eg spurde, og så skjedde det, sa han og viser bildet på mobiltelefonen sin til NRK.

– Kva skal du gjera med bildet nå, då?

– Eg skal visa det til mamma og pappa, så blir dei stolte, sa 17-åringen.

Oliver Thomassen Strand fekk ta selfie saman med kronprinsparet. Her er han saman med kameraten Ulrik Kvalsvik Lilleås. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

Pastoren før prinsessebryllaupet: – Vi har meditert saman, dei er klare for den store dagen

Pastor Michael Beckwith møtte pressa utanfor hotellet i Ålesund i formiddag. Han skal delta med ei helsing i prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts vigsling i morgon.

– Eg trur bryllaupet blir ein slags hybrid av sjaman Durek og Märtha Louise, seier han.

– Vi mediterer saman, og vi ber samen. Begge er meir avslappa, dei er klare for den store dagen, seier Beckwith og legg til at han heller ikkje er nervøs.

Han forklarer kva som blir rolla hans i vigslinga.

– Eg skal komma med ei helsing og noko som blir kalla roseseremoni i bryllaupet. Eg skal inspirere dei til å bruke roser for å overvinne alle former for konflikt.

Beckwith seier at Verrett har gått i kyrkjelyden hans i over 20 år, og at prinsesse Märtha Louise også har gått der dei siste fem åra.

Pastor Michael Beckwith er klar for prinsessebryllaup i morgon. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Jan Thomas: – Feiring av kjærleiken

Bryllaupsfeiringa starta med ein «bli kjend-fest» på Hotel 19904 i Ålesund i går kveld.

– Eg kan røpa at det var ei feiring av kjærleiken på eit nivå som Noreg treng, og det ville vore mitt einaste ønske at heile landet kunne vore med oss og sett kva vi såg og oppleve det vi opplevde, seier Jan Thomas.

Jan Thomas var full av lovord om bryllaupsfeiringa då han møtte pressa fredag. Foto: Mia Ytreberg / NRK

Han deltok på festen saman med kjærasten Harlem Alexander.

– Det var veldig fint, veldig koseleg. Det var mykje folk der. Så ein fekk jo masse nye kjenningar, og det var veldig fine amerikanarar som eg har helsa på, seier Harlem Alexander til NRK.

– Eg har ikkje vore i Geiranger før, men høyrd at båtturen skal vera veldig fin, så eg gleder meg veldig, er veldig spent.

I Geiranger er det sett opp eit stort telt på sletta der vigslinga skal haldast:

Kongehuset sette ned foten for fotoavtale

I kveld blir det fest for brudeparet og gjestane i Geiranger. Temaet for festen er latinamerikansk salsa, ifølge Hello Magazine.

I morgon er dagen for vigslinga og den store bryllaupsfesten i Geiranger.

Det er det britiske vekebladet Hello Magazine og Netflix som har kjøpt rettar til å vise bilde frå vigslinga, mens offentlegheita og pressa elles ikkje får tilgang.

Kongen og resten av kongehuset har likevel sagt nei til å stilla opp på bilde der Hello Magazine og Netflix har betalt for eksklusiv tilgang.