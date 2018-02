Prestisjepris til Kleven-bygg

Ankerhåndteringsfartøyet «Maersk Master», som er bygget ved Kleven verft i Ulstein, har vunnet prisen for «Årets fartøy» under den internasjonale konferansen Annual Offshore Support Journal Conference i London. Det melder sysla.no. Skipet ble levert til Maersk Supply Service i fjor, og er verftets byggnummer 382. Kriteriene for prisen er at bygget skal ha satt «bransjestandard gjennom innovativ design og effektiv drift».

