Pressekonferanse klokka 13.00

Kommuneleiinga i Ørsta og Volda har måndag føremiddag vore i møte med sine kommuneoverlegar for å drøfte status for koronautbrotet og vidare handtering av situasjonen. Det vert ikkje innført lokal forskrift med ytterlegare avgrensande tiltak no, seier ordførarane i dei to kommunane. Her kan du sjå pressekonferanse om smitteutbrotet klokka 13.00.