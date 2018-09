– På bakgrunn av at bevegelsene er store nå opprettholder vi det røde farenivået. Det er fremdeles stor bevegelse, sier geolog Lars Harald Blikra i Norges vassdrags og energidirektorat (NVE).

Det er et mindre smalt område ned mot fronten som har økt mye fra i går ettermiddag.

– Det kan være det er et skred på gang i det området, som kan gå. Men det vil ikke kunne nå bebyggelse eller jernbanelinja, sier Blikra.

Området er noe større enn det som raste ut sist uke.

Seksjonssjef i NVE, Lars Harald Blikra, forteller her hvor mye fjellpartiet Veslemannen beveger seg. Du trenger javascript for å se video. Seksjonssjef i NVE, Lars Harald Blikra, forteller her hvor mye fjellpartiet Veslemannen beveger seg.

Ustabilt

– At det kommer flere slike ras over kort tid vitner om at hele fjellpartiet Veslemannen er veldig ustabilt, sier vakthavende geolog ved Veslemannen Gudrun Dreiås Majala.

Den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 2 meter det siste året og den nedre delen 16 cm. Det store fjellpartiet Mannen ligger derimot ganske rolig og bevegelsene her utgjør noen få cm i året.

– Vi har ikke sett noen økning i bevegelser på selve Mannen selv om fjellpartiet Veslemannen er ustabilt, sier Majala.

Kaldt og snø

Det er -2,7 grader på Mannen nå og det ligger 37 cm snø på fjellet. Spesialvarslet fra met.no indikerer mellom 30 og 45 mm nedbør det neste døgnet.

– Det er varslet mer snø og vi vil ha liggende et stort vannreservoar som kan tilføres fjellet når det blir mildvær og destabilisere det mer. Det er meldt mildt på onsdag og regn. Da kan det komme mye vann, sier Blikra.

Steinsprang i natt

Det har vært fire mindre steinsprang i natt.

– Det er ikke veldig mye, det var mer i sist uke. Når det nå blir litt kjøligere, tror vi fjellet kan stabilisere seg. Men vi må vente og se, for det er aktivitet og vi må være helt trygge før vi eventuelt kan sette ned farenivået, sier Blikra.

Kommunen har sendt ut melding til beboerne om at farenivået vil opprettholdes på rødt.

– Vi må bare ta det som det kommer. Utfordringen er at det er meldt mye nedbør og vi frykter at det kan bli mange ut og inn-evakueringer, sier ordfører Lars Olav Hustad.

Dette er den tredje evakueringen i år.

Ordfører Lars Olav Hustad om hvordan de evakuerte opplever det når rødt farenivå opprettholdes. Du trenger javascript for å se video. Ordfører Lars Olav Hustad om hvordan de evakuerte opplever det når rødt farenivå opprettholdes.

– Liv og helse må ikke settes i fare

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem, var på pressekonferansen i dag. Han synes både fagfolka og kommunen gjør en god jobb.

– Det viktigste er at liv og helse ikke settes i fare og det ser jeg at de tar på alvor her, sier Sættem.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem

Han mener vi bør være glade for at det er omfattende overvåkning av fjellet.

– For bare noen år siden ville vi kanskje ikke ha vært observante på det som skjer nå på Mannen og Veslemannen. De overvåkningssystemene vi har i dag er gode apparat for å kunne ta tak i ting når det er fare på gang, sier statssekretæren.

Selv om det totalt har blitt mange evakueringer av de fastboende ved Mannen, mener Sættem det ikke er lett å finne andre løsninger.

– Det sitter langt inne for folk å flytte fra det stedet de har tilhørighet. I tillegg er det en balansegang, for det er ganske mange steder i landet vårt det kan være farlig å bygge. Det viktigste er uansett at liv og helse ikke settes i fare, slik de er veldig bevisst på her, sier Sættem.