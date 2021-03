Press på analysekapasitet i Molde

Molde kommune melder om at mange har testa seg etter oppfordring til Elkjøp-kundar. Til saman har 290 personar teke koronatest i dag. – Vi har fått beskjed frå laboratoriet på sjukehuset om at dei har stor pågang for å få analysert koronatestar no. Derfor har vi nok ikkje oversikt over situasjonen før i morgon, opplyser ordførar Torgeir Dahl.