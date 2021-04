Prebens seilbåt står på lasteskipet: – Det har vært noen nervepirrende døgn

– Hver gang det har kommet nye bilder, så har jeg sett nøye etter om båten min har stått der. Og utrolig nok så gjør den det, sier Preben Hjallum som skulle ha båten hjem til Kragerø.

Han har fulgt lasteskipet «Eemslift Hendrika» reise tett fra Kroatia. Reisen ble ekstra spennende da skipet fikk trøbbel utenfor kysten av Ålesund.

Preben Hjallum ble bekymret for sin splitter nye seilbåt da lasteskipet fikk trøbbel. Foto: privat

Hans splitter nye seilbåt er om bord. En båt som han har lett etter i et år før han kjøpte den. Å få den trygt hjem var viktig.

– Det er en drøm denne seilbåten. Den er fantastisk og er fullspekket av alt en seiler kan drømme om.

Hjallum ville helst ha seilt båten hjem selv, men på grunn av pandemien og restriksjoner måtte han se seg nødt til å laste den på et skip for å få den hjem til Norge.

Det gikk fint helt til skipet skulle krysse Nordsjøen.

Han tror god sikring og plassering er grunnen til at båten ikke har falt av. En arbeidsbåt som også stod på skipet falt av tirsdag, men ble berget dagen etterpå. Hjallum sier at båten skal gjennom en grundig inspeksjon når den kommer fram.

– Jeg tror at i og med at den står så støtt som den gjør, at den kan være helt uskadd. Men hele båten skal grundig saumfares for å finne eventuelle feil før den overtas, sier han.