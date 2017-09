PP-tenesta i Ørsta/Volda kollapsa

Avisa Møre-Nytt skriv tysdag at nyleg frigjevne dokument viser at PP-tenesta i Ørsta/Volda var heilt øydelagd av dårleg arbeidsmiljø. Saka skal opp i kommunestyret i Ørsta torsdag. PP-tenesta er no slått saman med Hareid og Ulstein.