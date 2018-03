Positivt i Kristiansund

Arbeidsløysa i fylket er omlag den same som førre månad, seier fylkesdirektør Stein Veland i Nav. Men han peiker på at den gode utviklinga i Kristiansund held fram. Der har talet på arbeidslause gått ned med 32 siste månaden, og med 169 siste året. Kristiansund har likevel høg arbeidsløyse, og situasjonen er også alvorleg for Herøy, Ulstein og Hareid. Totalt i mars er det vel 3 600 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal.