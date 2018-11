Positivt i arbeidsmarknaden

For første gong på fleire år har Møre og Romsdal ei lågare arbeidsløyse enn landet samla sett. Den siste månaden har arbeidsløysa gått ned med 160 personar. Særleg har Kristiansund hatt ei svært positiv utvikling, og det er lenge sidan sist arbeidsløya her var under tre prosent. Siste året har det vore ein nedgang i alle regionar utanom indre Nordmøre, som likevel har svært låg arbeidsløyse.