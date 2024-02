Positiv tilvekst av sild

Havforskingsinstituttet melder om oppløftende målinger av nye årsklasser av norsk vårgytende sild.

De siste årene har vært preget av forholdsvis dårlig tilvekst av sild, og man må helt tilbake til 2016 for å finne en solid årsklasse. Dette førte til at rådet om kvoter for inneværende år ble satt ned med 24 prosent.

Nå viser imidlertid de siste målingene at de kommende årene kan bli sterke sildeår. Det har aldri før vært bedre målinger av 1 år gammel sildeyngel. Mengden av toåringer er også det høyste siden 2004, melder Havforskingsinstituttet.