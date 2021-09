Positiv til tiltak for villaksen

Jan Melseth i styret for Lakseelevane på Sunnmøre er positiv til at villaksen for første gang kan hamne på raudlista over utryddingstrua artar. Det var miljøvernminister Sveinung Rotevatn som i går sa at raudlisting kan bli aktuelt når ei ny handlingsplan for villaks skal lagast. Jan Melseth seier sesongen har vore svært utfordrande i Møre og Romsdal. Han seier villaksen treng vern for å overleve som art.