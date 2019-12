Positiv til Sylvi Listhaug

Birgit Oline Kjerstad, leiar for «Nei til vindkraftverk på Haramsøya», trur det kan vere positivt for dei at Sylvi Listhaug (Frp) no blir ny olje- og energiminister. Under valkampen besøkte Listhaug Haramsøya. – Då var ho veldig krass og kalla vindmøllene eit svineri. Det har vi ikkje gløymt, så vi har store forhåpningar, seier Kjerstad. Ho trur det er bra for dei at Listhaug kjenner saka godt og at ho tidlegare har vore tydeleg mot utbygginga. No håper Kjerstad at dette vil føre til ei ny vurdering eller ei fjerning konsesjonen som blei gitt for bygging av vindmøller på Haramsfjellet.