Positiv til samarbeid

Eit samarbeid mellom Arbeidarpartiet og Høgre i fylkestinget vil vere betre og meir fornuftig enn ein koalisjon med mange småparti, meiner KrF sin gruppeleiar i fylkestinget, Knut Støbakk. Arbeidarpartiet og Høgre har opna døra for eit mogleg samarbeid etter valet. Støbakk, som meiner det vil vere eit stort behov for økonomisk styring dei neste åra, synest dette er positivt fordi det vil skape meir stabilitet. Han ser ikkje bort frå at KrF kan bli med i ein slik koalisjon, men understrekar at det ikkje har vore diskutert i partiet.