Positiv til leksefri skole

Flertallet i bystyret i Ålesund er positiv til å prøve ut leksefri skole ved Spjelkavik barneskole fra 2019. Saken kom opp i bystyret i ettermiddag gjennom et innbyggerinitiativ. Et fellesforslag fra Ap, KrF, SV og MDG som innebærer at det skal settes ned en arbeidsgruppe med tanke på å sette i gang et prøveprosjekt, fikk flertall. Høyre og Ålesundslista stemte mot.