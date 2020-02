Positiv til endra ansvarsfordeling

Møre og Romsdal fylkeskommune er positiv til endra oppgåve- og ansvarsfordeling frå staten til fylkeskommunane på kulturområdet. Dei meiner at oppgåvene som er foreslått overført vil styrke fylkeskommunen sin rolle som regional samfunnsutviklar. Tidlegare kulturminister, Trine Skei Grande frå Venstre (biletet), har i møte med politisk leiing i fylkeskommunane vore tydeleg på at dersom ein skal løfte og vidareutvikle den nasjonale kulturpolitikken, må fylkeskommunane ta eit større ansvar framover, men dette har blitt møtt med stor skepsis. I Fylkeskommunedirektøren si innstilling står det at Møre og Romsdal fylkeskommune er positiv til å overta eit større finansielt ansvar for Teatret Vårt, Operaen i Kristiansund og dei tre regionsmusea. Saka skal opp i dag.