Positiv til cup-endringer

Klubbdirektør i Aalesunds Fotballklubb, Ronny Stokke, sier at klubben stiller seg positiv til endringer i cupen. Hangeland-utvalget foreslår at fotball-NM i framtiden skal starte om høsten og avsluttes med finale påfølgende vår. Stokke sier at de har sett at cupen har hatt flotte innledende runder, med lokaloppgjør og stor ståhei, og en fin avslutning med cupfinale på Ullevål. – Men så har vi sett at rundene fra 3.runde og til semifinalen har vært mindre besøkt og at det er litt tyngre å få det store engasjementet der. Derfor er AaFK positive til å se på en ny ordning med start i august og cupfinale en varm sommerdag i Oslo i mai, sier han.