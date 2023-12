Polvarer sel som før koronatida

Hos dei 22 Vinmonopolutsala i fylket er julesalet no på same nivå som før pandemien.

Det stadfestar Vinmonopolet sjølv. I eit normalår sel polet årleg om lag 95 millionar liter alkoholhaldige og alkoholfrie varer her i landet.

Det største utsalet i fylket i ligg på Moa i Ålesund, og dei sel om lag 220 000 liter berre i desember

Trass at mange har det økonomisk trongare i år enn tidlegare, prioriterer folk polvarer, slår

presseansvarleg hos Vinmonopolet Jens Nordahl fast til NRK. Likevel er det eit teikn på dårlegare råd at mange vel rimelegare utgåver av polvarer til jul enn før.