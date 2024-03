Politimeldt for å ha skote opp fyrverkeri

Ein mann i 20-åra vert meldt for å ha skote opp fyrverkeri midt i ei folkemengd like før MFK skal møte Club Brugge på Aker Stadion. Det melder politiet. To andre personar skal ha hatt fyrverkeri, som politiet tok, men desse vart ikkje politimeldt.