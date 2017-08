Politimelder oppdrettsanlegg for støy

Oppdrettsanlegget ved Hogsneset i Averøy skaper frustrasjon for dei som bur like i nærleiken. Dei har klaga på støyen tallause gongar, men når ikkje fram. Dei hevdar at lyden frå Lerøy gjer dei sjuke.

– Når kona må reise bort for å bevare helsa, meiner eg det er alvorleg, seier Arne Fjellstad.

Eva Schultz kjøpte seg hytte like ved fjorden for eit par år sidan og meiner situasjonen er uhaldbar.

– Det bråkar noko frykteleg. Det er heilt forferdeleg, seier Schultz. Fleire av naboane slit med nattesøvnen.

Kvalme og hovudpine

Det har vore oppdrettsanlegg i området i årevis, men det som starta i det små, har vorte kraftig utvida. Lerøy har gjort støytiltak, men naboane opplever at lyden berre blir verre. Det er den lavfrekvente lyden frå båtar og foringssystem dei reagerer på.

– Vi kan miste konsentrasjonsevna. Det er svært helseskadeleg i lenga, seier Anita Fjellstad. Andre klagar over hjartebank og hovudpine. No melder dei verksemda til politiet og bankar i bordet med nabolova.

Fleire av dei som har hus og hytter i området meiner dei har fått helseplager. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Kompliserte reglar

Naboane har prøvd å få hjelp frå andre etatar, men har ikkje nådd fram. Averøy kommune kan ikkje gjere noko, sidan det er Fylkesmannen som gir konsesjon til oppdrettsanlegg.

Fagansvarleg ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Anne Melbø, seier at reglane er klare, men kompliserte. Den lavfrekvente lyden er ikkje omfatta av lova.

– Støykrava kan bli haldne, men støyen vil framleis kunne opplevast som forstyrrande, seier Melbø.

Lerøy driv oppdrettsanlegg ved Hogsneset i Averøy. Bedrifta har gjort tiltak for å dempe støy, seier konsernleiinga. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Gjer tiltak

Lerøy meiner dei fylgjer krava og at drifta er innanfor lovverket.

– Det vert gjort tiltak og det kjem til å bli gjort endå meir for å dempe støy. Spørsmålet er om det er tilstrekkeleg for å fjerne ulempa som naboane kjenner på, seier Stig Nilsen. Han er konserndirektør for havbruk i Lerøy.