Politimann i retten for underslag: – Eg passerte ei grense

Den erfarne politimannen tok til tårene då han tysdag forklarte korleis saka har påvirka familien og jobben som politi.

– Eg vil takke for tida eg har hatt i politiet og sjå framover, sa han, medan han gret.

Politimannen tok med seg heim politiutstyr for rundt 700 000 kroner. Ved å selje store mengder av dette, tente han rundt 400 000 kroner.

Tysdag forklarte han seg i retten om korleis han stal med seg kle, lykter, belter og anna utstyr frå utstyrslageret til politiet.

Ombygging og flytting på politihuset gjorde at han kunne halde på, utan at omfanget av tjuveriet blei oppdaga.

Gry Berger er forsvarar for den sikta politimannen. Ho meiner ni månaders fengsel er for strengt. Foto: Remi Sagen / NRK

– Burde ha skjønt

Alvorleg forklarte den erfarne politimannen seg i retten tysdag om korleis han stal med seg utstyr frå politihuset og selde det.

– Eg var i ein situasjon der eg ikkje greidde å sjå kor gale det var det eg gjorde, og det er noko eg burde ha skjønt, forklarte han tysdag morgon.

I retten forklarte han tysdag at han tok med seg store mengder utstyr heim, og at han forklarte for seg sjølv at dette var greitt.

– Eg passerte ei grense der eg også laug overfor meg sjølv for å akseptere det eg gjorde og tenkje at det var greitt, forklarte han.

Møre og Romsdal tingrett behandlar underslagssaka mot politimannen. Foto: Remi Sagen / NRK

Foreslår ni månader i fengsel

Påtalemakta har foreslått ni månaders fengsel for politimannen. I tillegg har Møre og Romsdal politidistrikt bedt om å få betalt tilbake rundt 400 000 kroner.

Politimannen fekk spørsmål i retten om kva han meiner om lengda på fengselsstraffa.

– Høgt, eg ser ikkje for meg korleis eg skal forsørge familien min dersom det blir ein realitet, forklarte han i retten.

Han sa også at ein fengselsdom vil gjere at han ikkje kan kome tilbake som politimann, og at det også gjer at han ikkje kan få sikkerheitserklæring på lang tid. Dermed vil det vere vanskeleg å få andre relevante jobbar i framtida.

Advokaten hans, Gry Berger, la vekt på at saka har vore ei stor belastning for familien og ba om at fengselsstraffa blir redusert til seks månader og på vilkår.

Han er suspendert frå jobben i politiet, men seier det har vore vanskeleg å skaffe nytt arbeid.

Politimannen har lagt alle kort på bordet, og det er difor ei forenkla rettsak i Ålesund tysdag. Dommen er venta seinare denne veka.