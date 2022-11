Mannen som er sikta for grovt underslag har jobba i politiet i Møre og Romsdal i mange år. No er han sjølv i fokus for alvorleg kriminalitet.

Ifølgje siktinga har han tatt med seg politiutstyr for nesten 700 000 kroner. Mesteparten av dette skal han ha oppbevart heime, medan varer for over 200 000 kroner blei selt til andre.

Etter det NRK forstår skal det mellom anna vere snakk om omfattande sal av brukte politiuniformer, belte, lykter, verktøy og fritidskle i ei årrekkje.

– Dette er sjølvsagt ei sak vi ser alvorleg på fordi den kan bidra til å svekke tilliten til politiet, seier sjefen for Spesialeininga for politisaker, Terje Nybøe til NRK.

Han legg til at verdien av gjenstandane politimannen er sikta for å ha selt, er større enn i noko anna slik sak Spesialeininga har hatt på sitt bord.

– Den er nok den mest alvorlege saka vi har hatt innanfor denne lovbrotskategorien, stadfestar Nybøe.

Sjefen for Spesialeininga for politisaker, Terje Nybøe. Foto: Jorunn Hatling / NRK

– Har problem med å forstå

Mannen sin advokat, Gry Schrøder Berger, seier den tidlegare politimannen har vedgått straffskuld, men sjølv ikkje forstår kva som har skjedd.

– Han har ikkje noko god forklaring på kva som skjedde, han har problem med å forstår at han har gjort dette, seier Schrøder Berger.

Ho bad nyleg om lukka dører og referatforbod når saka går for retten om to veker. Ho viser til at omtale av saka vil vere ei stor belastning for den tidlegare politimannen og familien hans. Men ho fekk ikkje medhald i kravet.

«Det er ikke holdepunkter for at siktede og hans familie utsettes for større belastninger enn andre i tilsvarende saker ... At siktede som tidligere ansatt i politiet vil lide et integritetstap dersom han skulle bli dømt i tråd med siktelsen som viser til «brudd på en særlig tillitt som følger med en stilling», endrer ikke rettens vurdering» konkluderer Frostating lagmannsrett.

Gry Berger er advokat for politimannen. Foto: Privat

Møter i retten i november

Den uvanlege rettssaka skal gå i Møre og Romsdal tingrett i slutten av november.

Den tidlegare politimannen har vedgått det han er sikta for, og saka går difor som ei såkalla tilståingssak. Det inneber at det blir ei forenkla rettssak, mellom anna med berre ein dommar.

– Han har vedgått dei faktiske forhold, seier forsvararen hans, Gry Schrøder Berger.

Ifølgje Sunnmørsposten blei politimannen suspendert då politiet blei klar over saka. I ettertid skal han ha sagt opp.

Etter det NRK forstår var det tidlegare kollegaer som slo alarm då dei oppdaga at han skal ha lagt ut annonsar for brukt politiutstyr for sal.