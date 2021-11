Politikarar kan dømme

Høgsterett forkastar anken frå han som meinte at formannskapsmedlemmer ikkje kan vere meddommarar. Saka er anka til høgsterett etter at ein mann frå Sunnmøre blei dømt for valdtekt, men fann ut at ein av meddommarane var politikar. Fleire tusen dommar sto i fare for å bli tatt opp att dersom Høgsterett kom til motsett avgjerd.