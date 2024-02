Politikarane i sjokk

Hareid kommune kan hamne på Robek-lista over kommunar som treng statleg kontroll med økonomien etter å ha gått på eit underskot på 60 millionar kroner i 2023.

Fleire av politikarane sa under formannskapsmøtet måndag at dei er i sjokk. Dei vedtok i haust å bruke disposisjonsfondet på 16 millionar for å kome i hamn, men no er situasjonen mykje verre. Administrasjonen har fått beskjed om snarast å kome med tiltak.

Ordførar Bernt Brandal frå Folkelista meiner rapporteringsverktøyet har vore for dårleg, og har ført til at politikarane og administrasjonen har vore feilinformert om den økonomiske situasjonen.