Politiet: –Vi er ikke for eller mot

Det er politiet selv som betaler for sin tilstedeværelse på Haramsøya, som bestemmer når de skal gripe inn og hvor mye ressurser som skal brukes. Det skriver politiet i en pressemelding torsdag. De har fått mange henvendelser fra engasjerte folk og understreker at politiet ikke tar stilling i saken, men forholder seg til konsesjonen som er gitt fra myndighetene. – Vi tror ikke folk heller ønsker seg et politi som overprøver lovlege vedtak som er gjort av kompetente statlige organ. Vi forholder oss til lovlige vedtak og konsesjoner som er gitt. Om vi ikke gjør det får vi en politistat, står det pressemeldingen signert Ingar Bøen, politimester i Møre og Romsdal og Oddbjørn Solheim, politistasjonssjef i Ålesund.