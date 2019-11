Politiet vil ha tiggeforbud

Politistasjonssjef Per Karstein Røv går inn for å forby tigging i Molde. Ifølge Romsdals Budstikke mener Røv det er flere argumenter som taler mot tigging enn for. Dette er et kontroversielt forslaget, som kommer på politikernes bord i Molde utpå nyåret.