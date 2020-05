Politiet vil ha oppheva gebyr

Møre og Romsdal politidistrikt går til rettsak for å få oppheva gebyret for å ha kjøpt inn ulovlege tolketenester, skriv Rett24. Kofa har konkludert med at politiet har brote lova grovt ved å handle inn tolketenester, utan å lyse dette ut på anbod. Politiet meiner kvart oppdrag er så lite at det ikkje skal bli lyst ut på anbod. Ifølge politiet blir regelverket praktisert likt over heile landet, og politiet handlar inn tolketenester for over 50 millionar kroner årleg.