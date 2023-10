Politiet vil gjøre undersøkelser tirsdag

Politiet har et mål om å få gjøre åstedsundersøkelser ved Vard i Tomrefjorden i morgen. Det skriver Rbnett.

Fredag begynte det å brenne i et batterirom på et kystvaktskip som er under bygging ved verftet. Det er så langt uklart hva som var årsaken til brannen.