Politiet tror den savnede selv fabrikkerte bevis

Mannen ble meldt savnet mandag 25. juni, etter at han sist ble sett i Molde sentrum natt til lørdag 23. juni. Det ble sett i gang en omfattende leteaksjon etter mannen, som senere ble funnet i Frankrike.

I mellomtiden ble et ektepar i 40-årene pågrepet og siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til dette.

Dette skjedde på bakgrunn av funn som ble gjord i forbindelse med den tekniske etterforskningen.

Uriktig anklage

Politiinspektør Knut Meek Corneliussen sier de vil ha utlevert ungareren. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Etter at mannen ble funnet har etterforskingen pågått for fullt, og politiet mener nå at det er skjellig grunn til mistanke om at ungareren selv har fabrikkert bevis i saken for å pådra ekteparet straffansvar.

– Han er siktet for uriktige anklager, sier politiinspektør Knut Meek Corneliussen.

Corneliussen er fremdeles noe tilbakeholden med ytterligere opplysninger i saken og vil ikke si noe konkret om hvilke bevis ungareren har fabrikkert og hvorfor han har gjort det.

– Vi har flere teorier på hvorfor ungareren har gjort dette. Men det gjenstår fortsatt en del etterforsking, så vi vil ikke konkludere noe på dette tidspunktet. Vi har blant annet ikke fått avhørt mannen. Så inntil vi har fått gjort det så er vi tilbakeholdne med å gi opplysninger om dette, sier han.

Begjæres utlevert

Den 37 år gamle mannen sitter nå i forvaring i Frankrike og blir begjært utlevert til Norge.

– Det er en diplomatisk prosess som må skje fremover mellom Norge og Frankrike. Vårt mål er å få han utlevert til Norge, sier Corneliussen.

Han forteller videre at de foreløpig ikke har vurdert å avhøre mannen i Frankrike. Politiet kan så langt ikke si noe om hvor lang tid det vil ta å få mannen utlevert.

– Det kommer an på den diplomatiske prosessen og hvordan ungareren stiller seg til spørsmålet om utlevering. Det vil fort kunne ta litt lengre tid om han ikke samtykker.

I mellomtiden blir saken etterforsket videre.

– Vi har fortsatt noen etterforskningsskritt som vi vil følge opp her i Norge, og vi har også sendt noen begjæringer til fransk politi knyttet til etterforskningen, sier politiinspektøren.

Fortsatt status som siktet

Ekteparet i 40-årene har fremdeles status som siktet i sak for frihetsberøvelse eller medvirkning til frihetsberøvelse.

– De vil ha status som siktet inntil vi får kontroll på alle opplysningene i saken, sier Corneliussen.

Politiet vil foreta en samlet bevisvurdering når den siktede ungareren er avhørt. Det kan fortsatt være aktuelt å straffeforfølge mannen.