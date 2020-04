Politiet tok førarkortet

UP har hatt ein fartskontroll i 50-sona på Sjøholt i Ålesund kommune onsdag kveld. 10 førarar fekk bot for å køyre for fort og ein er meld for å ha køyrt i 86 kilometer i timen. Politiet tok førarkortet frå føraren. Ein annan bilførar er stansa for å ha køyrt bil utan gyldig førarkort i Fosnavåg i Herøy. Han er òg sikta for køyring i rusa tilstand, opplyser politiet.