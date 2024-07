Politiet tar i bruk midlertidig bruksforbud for kjøretøy i Sykkylven og Stranda

Det var Nyss som først omtalte saken.

Politiet sier at det er et økende problem at sjåfører som nylig er straffet for lovbrudd i trafikken begår nye lovbrudd kort tid etterpå.

De har derfor bestemt seg for å ta i bruk bruksforbud av kjøretøy.

– Dette er noe vi har anledning til gjennom forvaltning av vegtrafikkloven. Her vil politiet kunne pålegge et midlertidig bruksforbud for et kjøretøy som man vet har blitt brukt til uvettig kjøring, sier etterforskningsleder Øyvind Skarbø til Nyss.

Dersom forbudet ikke overholdes, og kjøretøyet likevel tas i bruk, vil politiet kunne beslaglegge det.