Politiet stoppa båtførarar i Kristiansund

Politibåten i Kristiansund har vore ute på kontrollrunde i dag. Ein av dei kontrollerte var under 16 år og førte ein båt med over 10 hestekrefter. Det gjorde at politiet gav eit forelegg til foreldra.

Politiet oppmodar foreldre og føresette til å passe på at barn og andre som får bruke båt har rett kompetanse og rett type sikkerheitsutstyr.