Politiet startar ikkje etterforsking i babysak

Politiet meiner det ikkje er grunn til å setje i gang etterforsking etter at ei gravid kvinne blei sendt til sjukehuset i Kristiansund, der fødeavdelinga er permanent stengt. Ifølgje Tidens Krav var kvinna tidleg i svangerskapet, og barnet døydde etter at ho kom til sjukehuset.

Politiadvokat Anders Skorpen-Trøen seier til NRK at dei fekk melding om saka same dag, men at innleiande undersøkingar ikkje gav grunn til å sette i gang etterforsking. Statsforvaltaren rår heller ikkje til at politiet skal etterforske saka, seier Skorpen-Trøen.