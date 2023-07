Politiet skaffer oversikt over bekymringsmeldinger

I dag er det blitt kjent at bekymringsmeldinger fra politiet og til kommunene, ikke har kommet fram.

Stedfortredende politimester i Møre og Romsdal Ove Brudevoll, sier at det jobbes for å få oversikt over status i vårt fylke.

Digitaliseringsdirektoratet jobber med å bistå politiet og kommunene. Ifølge direktoratet har politiet varslet kommunene om bekymringsmeldinger i en tjeneste som var ment for straffesaker.

Omfanget er ikke kjent ennå.