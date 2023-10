Politiet si Facebookside er open igjen

Politiet si Facebookside «Politiets Nettpatrulje i Møre og Romsdal» er no open igjen. Sida blei stengt av Meta på laurdag.

– Sida vår på Facebook, i tillegg til Instagram, er eit viktig kontaktpunkt for innbyggarane våre. Det skal vere låg terskel for innbyggjarane å ta kontakt med oss og for oss til å nå ut med informasjon frå politiet. Dette er i tillegg til nettsida vår politiet.no, seier kommunikasjonsdirektør i Møre og Romsdal politidistrikt, Iselin Nevstad Øvrelid.

Politiet klaga til Meta på at sida blei stengt ned, og fekk den så opna igjen. Politiet opplyser at dei framleis er i dialog med Meta for å finne ut kva som var årsak til at sida blei stengt ned. Nettpatruljen er bemanna døgnet rundt av politiet.