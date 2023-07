Politiet rykket ut til Moa

Politiet har fått melding om at fire til fem personer skal ha slåss utenfor kjøpesentret Moa i Ålesund. Politiet skriver at ingen skal være skadd, og at de er på stedet for å klargjøre hva som har skjedd og hvorfor. De melder at de har kontroll på situasjonen.

Klokken 18:55 skriver politiet at det ikke var en slåsskamp, men en opphetet stemning mellom to grupper.