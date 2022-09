Politiaksjon mot fleire skular i Ålesund etter truslar

I 11.00-tida tysdag er politiet i gang med aksjonar på ein rekke vidaregåande skular i Ålesund.

Dette etter at det skal ha kome ein trusselmelding.

Ein elev ved Spjelkavik vidaregåande skule seier til NRK at eit bilde har sirkulert i sosiale media. Tenåringen seier at ho ikkje veit kven som har sendt bilde, men at det har blitt spreidd til mange.

På bildet kan ein sjå eit slags våpen og ein ryggsekk, med teksten: «Ålesund. Ikke kom til skolen i morgen». Politiet har så langt ikkje bekrefta om det er dette bilde som har ført til aksjonen.

– Eg føler meg trygg, men mange er skeptiske. Det er mykje styr ved skulen i dag og mange som er redde for at det skal skje noko. Vi har fått beskjed av lærarane om å halde oss på skulen og at politiet tek hand om det, seier eleven.

Undersøker trusselen

På Twitter skriv politiet i Møre og Romsdal at dei er ute etter at det har kome ein trussel mot ein ikkje namngitt skule.

– Vi er ute med synleg politi og det blir jobba med å skaffe informasjon om kvar denne trusselen stammar frå, skriv dei.

Dei opplyser også at det vil kome ei pressemelding.

Politiet er på plass ved fleire vidaregåande skular i Ålesund. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Sende ut melding til elevane

Rektor Ole Reinlund ved nye Fagerlia-Ålesund vidaregåande skole la tysdag føremiddag ut til ei melding til elevane ved skulen, der han skreiv:

Politiet var på plass ved Fagerlia-Ålesund vidaregåande skole tysdag. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

«Det er akkurat no ein politiaksjon ved dei vidaregåande skulane i Ålesund, med utgangspunkt i ein uspesifisert trussel. Undervisning går som normalt».

Det var Sunnmørsposten som først omtalte meldinga.

Til NRK bekreftar Reinlund at dei har sendt ut ein beskjed til alle elevane.

– Vi har i samråd med politiet vurdert det som trygt for dei å vere på skulen.

– Politiet er på plass ved dei ulike skulane. Både dei som vi har ansvar for og dei andre vidaregåande skulane i Ålesund, seier Reinlund.