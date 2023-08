Politiet rykka ut til droneflyging på Vigra

Måndag kveld rykka politiet ut til melding om droneflyging ved Vigra lufthamn, Ålesund. Det var Sunnmørsposten som første melde om saka.

Like før klokka 19.30 måndag kveld fortel operasjonsleiar Per Åge Ferstad at politiet har teke beslag på dronen og avhøyrt dronepiloten.

– Det er krav om at dronepilotar skal kunne til regelverket, seier Ferstad.

Rundt alle norske flyplassar er det ei fem kilometer flygeforbudssone for dronar. Det var flyplasspersonell som såg dronen og melde frå til politiet.

– Det var tilfeldig at droneflyginga ikkje fekk konsekvensar for flytrafikken denne gong, seier Ferstad.