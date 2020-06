Politiet på veg til Haramsøya

Sunnmørsposten melder at fire eller fem politibilar er på veg til Haramsøya. Til avisa seier innsatsleiar i politiet, Karl Jonas Volen, at planen er å opne opp Haramsfjellet. Motstandarar mot det planlagde vindkraftanlegget på øya har blokkert vegen slik at utbyggaren ikkje får transportert utstyr opp til anlegget.