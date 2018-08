Politiet overvakar skulevegane

Politiet i Møre og Romsdal vil ha ekstra fokus på skulevegane denne veka. Det blir halde fleire kontrollar for å gjere bilistane merksame på at skuleåret har starta.Trafikkoordinator i politiet, Steven Blindheim, seier at også foreldra bør ta omsyn. – Å køyre eleven heilt til skuleporten er ikkje å anbefale. Dess fleire som køyrer, dess fleire farlege situasjonar kan oppstå like ved skulen.