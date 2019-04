Politiet oppretter sak

Politiet vil etterforske trafikkulykka, der to biler lørdag kolliderte i Kaptein Linges vei på Hessa, videre. En person anmeldes for brudd på Veitrafikklovens paragraf 3 som sier at alle skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.