Politiet legg vekk sak

Politiet legger bort undersøkelsessaken av Fylkeshuset AS sitt kjøp av selskapet R8Me. Det skriver Sunnmørsposten.

Det var i april i fjor at avdeling for økonomi- og miljøkriminalitet ved Møre og Romsdal politidistrikt opprettet en såkalt undersøkelsessak tilknyttet Fylkeshuset AS sitt kjøp av selskapet R8Me fra en ansatt ved bygg- og eiendomsavdeling i fylkeskommunen.

Politiet opplyser til Sunnmørsposten at det ikke blir iverksatt en etterforskning av saken etter en helhetsvurdering.