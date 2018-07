Politiet legg vekk grunnstøyting

Politiet har ingen grunn til å tru at det skal ha skjedd noko kriminelt då den utanlandske båten Arctic Star gjekk på grunn ved Lepsøyrevet i Haram natt til måndag. Etterforskingsleiar Oscar Lilleås fortel at det ikkje er mistanke om promille, og at det truleg var ein navigasjonsfeil. Politiet har dermed lagt vekk saka. Sjøfartsdirektoratet tar seg av vidare etterforsking.