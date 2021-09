Politiet legg vekk «Svanhild»-saka

Politiet har valt å legge vekk saka mot ei kvinne som tok kvelartak på svana «Svanhild» i Hornindal tidlegare i sommar. – Vi har valt å legge vekk saka på grunn av bevisets stilling. Vi kan ikkje sjå at det er utført straffbar vald mot svana, seier politiinspektør Unni Vikebakk i Møre og Romsdal politidistrikt til Sunnmørsposten. Kvinna har tidlegare opplyst at ho blei angripe av svana og at ho tok hendene rundt halsen på svana og slengde ho vekk for å prøve å beskytte seg sjølv og hundane sine.