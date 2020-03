Politiet i nye lokaler

Sunndal lensmannskontor flytter til Håsøran industripark på Sunndalsøra. Politiet har tildelt kontrakt til Bratseth AS. – Jeg er glad for at dette nå er på plass. Vi ser frem til å kunne tilby våre ansatte og publikum nye moderne lokaler, sier lensmann Hallvard Vermøy i Indre Nordmøre lensmannsdistrikt. Fra kontrakten er signert planlegges det for at bygget skal være innflyttingsklart i løpet av 2021. Leieavtalen vil ha en varighet på 15 år.