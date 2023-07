Politiet i Møre og Romsdal har funne uleste meldingar

Politiet i Møre og Romsdal har så langt identifisert til saman to bekymringsmeldingar som ikkje er opna av mottakar. Mottakar i denne samanheng er barnevern i kommunane.

– Det har vore svært viktig å skaffe oss ei god oversikt så raskt som mogleg. Dette for at vi kan bidra til at dei som treng hjelp og oppfølging, får det, seier fungerande politimeister Ove Brudevoll.

Dei to sakene som er identifisert i vårt politidistrikt, og som er stadfesta ikkje er opna, gjeld ei bekymringsmelding til Søre Sunnmøre barnevernssamarbeid tilbake til desember 2020 og ei anna til barnevernet i Kristiansund, Gjemnes og Averøy i desember 2022, står det i pressemeldinga frå politiet.

Ingen av dei meldingane gjeld bekymring om vald eller seksuelle overgrep mot barn.