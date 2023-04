En person er siktet for seksuelt overgrep på McDonald's i Ålesund, melder politiet. De involverte i saken er en gutt og en jente, begge under 18 år.

– Det er gutten som er siktet, opplyser Eivind Klokkersund i Møre og Romsdal politidistrikt.

Til Sunnmørsposten bekrefter politiet at det skal være snakk om en voldtekt.

– Vi etterforsker hva som har foregått. Siktelsen går ut på voldtekt, sier politiadvokat Mathias Häber til avisen.

Etterforsker saken

Politiet har i løpet av lørdag kveld og søndag formiddag gjort flere undersøkelser på åstedet, og jobber nå med å ta avhør av de involverte.

Forsvareren til den sikta gutten forteller at han har snakket med politiet i natt.

– Han har vært i avhør i natt, og han har samarbeidet med politiet, sier forsvarsadvokat Sjur Engelsen Lange.

Han vil ikke kommentere hvordan gutten stiller seg til siktelsen.

Sperret av restauranten

Lørdag kveld stengte politiet McDonald's ved Moa i Ålesund og sperret området rundt.

– Politiet har pågrepet en person som er siktet for en straffbar handling som fant sted på Moa tidligere i kveld, sa Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK like før klokken 23:30 lørdag kveld.

Politiet opplyste også at innbyggerne i området ikke hadde noen grunn til bekymring, men ville ikke kommentere situasjonen ytterligere.

– Ingen form for trusselsituasjon eller fare for noen besøkende der. Vi gjør noen undersøkelser på stedet, sa Eivind Klokkersund i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK like etter klokken 22.

Det var tre politibiler på stedet i tillegg til krimteknikere. Like før klokken 23 hadde alle dratt, opplyste NRKs reporter på stedet.

Ifølge Sunnmørsposten, som omtalte situasjonen først, var politiet ved restauranten rundt klokken 21:30.