POLITI: Tor Magne Kalland sier at påskeutfarten har fordelt seg over flere dager de seneste årene. Foto: UP

Onsdag starter påskeferien for alvor for store deler av Norges befolkning. Mange jobber mandag til onsdag, men så snart arbeidsdagen er over kaster man seg i bilen og setter kursen mot hytta eller andre steder.

Som en konsekvens av det blir det flere biler på veiene enn vanlig, noe som også øker sannsynligheten for ulykker. Derfor passer politiet ekstra godt på i dag.

– Både i Trøndelag og i Møre og Romsdal har vi patruljer som kjører rundt i forbindelse med påskeutfarten. Vi regner fremdeles onsdag før skjærtorsdag som en stor utfartsdag. Trafikken har riktig nok fordelt seg over flere dager i senere år, og da får man ikke det samme trøkket som for bare noen år siden, forteller distriktsleder for utrykningspolitiet i Midt-Norge, Tor Magne Kalland.

– Bekymret

Distriktslederen sier at det ikke er flere ulykker enn vanlig i påsken, mener det er flere faktorer som øker sjansen for en ulykke denne uka.

– Det er litt høyere trafikk, bilene er pakket med mye utstyr og man har det travlere enn man bør. Potensialet for at noe skal skje er jo der, mener Kalland.

Han har flere råd til de som er på veien onsdag.

– Det er viktig at man tilpasser farten etter forholdene, og at man tar hensyn til andre som beveger seg på og langs veien. Man må holde avstand og ikke gjøre unødvendige forbikjøringer. Det er noe vi er bekymret for. Man blir lei av å kjøre i kø og tar en sjanse på å kjøre forbi. Da øker ulykkespotensialet, ifølge Kalland.