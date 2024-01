Politiet gjennomførte kontroll

Politiet har vært tilstede i Kristiansund sentrum med fokus på å avdekke personer som bærer kniv på offentlig sted. En person er anmeldt for å ha hatt kniv uten aktsom grunn for dette. Fire av de kontrollerte ble anmeldt for besittelse av mindre mengder med narkotika. Totalt ble 77 personer kontrollert, opplyser politiet.